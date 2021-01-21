Сегодня 16:20
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Возле торгового центра в Харькове похитили двух человек: объявлен план-перехват
В Харькове объявлен план-перехват: полиция проверяет сообщение о похищении человека.
Об этом в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.
План-перехват в городе объявлен в 15:20 приказом начальника ГУНП в Харьковской области.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, сегодня, 21 января, около ТРЦ "Французский бульвар" неизвестные на автомобиле "Мерседес Вито" черного цвета с номерами иностранной регистрации похитили мужчину и женщину.
Подробности в полиции обещают сообщить позже.
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