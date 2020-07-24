Возможного сообщника луцкого террориста взяли под стражу на 60 суток

Сегодня, 24 июля, Орджоникидзевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения харьковчанину Дмитрию Михайленко, который контактировал с луцким террористом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 грн.

Напомним, что 22 июля в Харькове полиция задержала возможного сообщника Максима Кривоша, который захватил в Луцке автобус с заложниками.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, установлена причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Во время осмотра его дома полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запалы, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Агентство Телевидения Новости