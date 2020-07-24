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Возможного сообщника луцкого террориста взяли под стражу на 60 суток

Возможного сообщника луцкого террориста взяли под стражу на 60 суток

Сегодня, 24 июля, Орджоникидзевский районный суд города Харькова избрал меру пресечения харьковчанину Дмитрию Михайленко, который контактировал с луцким террористом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток с правом внесения залога в размере 175,760 грн.

Напомним, что 22 июля в Харькове полиция задержала возможного сообщника Максима Кривоша, который захватил в Луцке автобус с заложниками.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, установлена причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Во время осмотра его дома полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запалы, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Агентство Телевидения Новости

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