ВРП надала згоду на утримання під вартою чинного судді та колишнього голови господарського суду

12 грудня 2024 року Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника САП про надання згоди на утримання під вартою чинного судді та колишнього голови господарського суду однієї з областей, яких викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії.

Вища рада правосуддя визнала обґрунтованими доводи подання та надала згоду на утримання вказаних осіб під вартою.

Крім того, чинного суддю відсторонено від здійснення правосуддя на час проведення досудового розслідування строком на 2 місяці.

Як вже повідомлялося, у межах досудового розслідування, яке здійснюють детективи НАБУ, встановлено, що зазначені особи за вказані кошти обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, які перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.

Детективами НАБУ та прокурорами САП задокументовано передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тис. дол. США.

На сьогодні досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2632

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