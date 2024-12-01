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Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ

З 25 по 29 листопада 2024 року ми говорили про:

✅ завершення розслідування за підозрою екснардепа у незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Більше тут (http://cutt.ly/JeLL04oS)

✅ скерування до суду справи розкрадання 24 млн дол. США екскерівництвом Укрспецекспорту. Більше тут (https://cutt.ly/beL4LoNm)

✅ вирок у вигляді 10 та 9 років за ґратами з конфіскацією всього майна експосадовцям районної податкової інспекції у м. Києві та адвокату. Більше тут (https://cutt.ly/OeL8THlz)

✅ підтвердження апеляційною інстанцією вироку у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна ексначальнику Головного слідчого управління ГПУ. Більше тут (https://cutt.ly/TeL8Ytz4)

✅ вирок ВАКС у вигляді 10 років за ґратами з конфіскацією всього майна співробітнику кібербезпеки СБУ. Більше тут (https://cutt.ly/8eL8Tjsx)

✅ «іКейс» зсередини — очима тих, хто стоїть за її створенням. Більше тут (https://cutt.ly/jeL8YIIh)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2894

Новости портала «Весь Харьков»

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