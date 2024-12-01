Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
З 25 по 29 листопада 2024 року ми говорили про:
✅ завершення розслідування за підозрою екснардепа у незаконному отриманні компенсації за оренду житла. Більше тут (http://cutt.ly/JeLL04oS)
✅ скерування до суду справи розкрадання 24 млн дол. США екскерівництвом Укрспецекспорту. Більше тут (https://cutt.ly/beL4LoNm)
✅ вирок у вигляді 10 та 9 років за ґратами з конфіскацією всього майна експосадовцям районної податкової інспекції у м. Києві та адвокату. Більше тут (https://cutt.ly/OeL8THlz)
✅ підтвердження апеляційною інстанцією вироку у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна ексначальнику Головного слідчого управління ГПУ. Більше тут (https://cutt.ly/TeL8Ytz4)
✅ вирок ВАКС у вигляді 10 років за ґратами з конфіскацією всього майна співробітнику кібербезпеки СБУ. Більше тут (https://cutt.ly/8eL8Tjsx)
✅ «іКейс» зсередини — очима тих, хто стоїть за її створенням. Більше тут (https://cutt.ly/jeL8YIIh)
Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2894