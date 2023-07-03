Все удачные мятежи похожи друг на друга, каждый неудачный мятеж неудачен по-своему

Это верно и в отношении неудавшегося пригожинского мятежа. Сама возможность этого мятежа возникла из уникальной ситуации, которая сама стала следствием допущенной властью ошибки, усугубленной последующим длительным «ничегонеделаньем», заведшим режим в этот мятежный тупик. Ошибка состояла в том, что власть сама создала и накачала оружием и деньгами автономное военизированное объединение, полностью ею не контролируемое. Поскольку этим шагом ущемлялась главная прерогатива государственной власти, - монополия на насилие, - управление этой прокси-армией могло быть поручено только особо доверенному лицу, непосредственно приближенному к национальному лидеру.

Однако то, что было необходимым условием успешного ведения прокси-войн (в русском исполнении – гибридных), быстро превратилось в уязвимость при трансформации прокси-войны в регулярную войну, да еще и образца начала XX века. Между регулярной и частной армией практически сразу началась конкуренция, быстро переросшая в острый конфликт, как только война вошла в фазу, сильно отличающуюся от экскурсионной прогулки. Вся дальнейшая ответственность за мятеж лежит лично на Путине, который уже тогда, когда конфликт вошел в фазу классического русского мордобоя, продолжал витать где-то в облаке, будучи не в состоянии выбрать между тем, кто кормит его профитролями, и тем, кто водит его к шаманам.

Полгода преступного невмешательства в острый межклановый и институциональный конфликт привели к тому, что иным путем, кроме насильственного, он разрешиться уже не мог. Когда тувинские шаманы наколдовали таки решение в пользу регулярной армии (впрочем, справедливости ради должен заметить, что в условиях войны оно было безальтернативным), вторая сторона оказалась загнанной в такой угол, что выбраться из него без мятежа на практике было невозможно.

Таким образом, ситуация с «Вагнером» действительно выглядит как уникальная и, соответственно, неповторимая. Это правда – такую ошибку эта власть больше не совершит (уже сейчас звучат призывы забыть навсегда аббревиатуру «ЧВК»). Но это не помешает ей совершить какую-то другую ошибку, которая приведет к тем же результатам.

И залогом этого является то, что у системы остается все тот же единственный гарант, который в критический момент не может выбрать между личным поваром и личным аниматором.

Джерело: https://www.facebook.com

Автор: Владимир Пастухов

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