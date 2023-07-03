Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:36
Просмотров: 92

Все удачные мятежи похожи друг на друга, каждый неудачный мятеж неудачен по-своему

Все удачные мятежи похожи друг на друга, каждый неудачный мятеж неудачен по-своему

Это верно и в отношении неудавшегося пригожинского мятежа. Сама возможность этого мятежа возникла из уникальной ситуации, которая сама стала следствием допущенной властью ошибки, усугубленной последующим длительным «ничегонеделаньем», заведшим режим в этот мятежный тупик. Ошибка состояла в том, что власть сама создала и накачала оружием и деньгами автономное военизированное объединение, полностью ею не контролируемое. Поскольку этим шагом ущемлялась главная прерогатива государственной власти, - монополия на насилие, - управление этой прокси-армией могло быть поручено только особо доверенному лицу, непосредственно приближенному к национальному лидеру.

Однако то, что было необходимым условием успешного ведения прокси-войн (в русском исполнении – гибридных), быстро превратилось в уязвимость при трансформации прокси-войны в регулярную войну, да еще и образца начала XX века. Между регулярной и частной армией практически сразу началась конкуренция, быстро переросшая в острый конфликт, как только война вошла в фазу, сильно отличающуюся от экскурсионной прогулки. Вся дальнейшая ответственность за мятеж лежит лично на Путине, который уже тогда, когда конфликт вошел в фазу классического русского мордобоя, продолжал витать где-то в облаке, будучи не в состоянии выбрать между тем, кто кормит его профитролями, и тем, кто водит его к шаманам.

Полгода преступного невмешательства в острый межклановый и институциональный конфликт привели к тому, что иным путем, кроме насильственного, он разрешиться уже не мог. Когда тувинские шаманы наколдовали таки решение в пользу регулярной армии (впрочем, справедливости ради должен заметить, что в условиях войны оно было безальтернативным), вторая сторона оказалась загнанной в такой угол, что выбраться из него без мятежа на практике было невозможно.

Таким образом, ситуация с «Вагнером» действительно выглядит как уникальная и, соответственно, неповторимая. Это правда – такую ошибку эта власть больше не совершит (уже сейчас звучат призывы забыть навсегда аббревиатуру «ЧВК»). Но это не помешает ей совершить какую-то другую ошибку, которая приведет к тем же результатам.

И залогом этого является то, что у системы остается все тот же единственный гарант, который в критический момент не может выбрать между личным поваром и личным аниматором.

Джерело: https://www.facebook.com

Автор: Владимир Пастухов

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Конкорд и голод в военной среде: россиян оставят без обедов
Сегодня 07:22    27
Оперативна інформація станом на 06.00 03.07.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:15    52
Мінреінтеграції закликало забрати в «гауляйтера» Запорізької області Євгена Балицького мандат депутата облради
Сегодня 07:14    44
Хто такі черкеси і до чого тут Пушкін?
Сегодня 07:05    62
"И тут приехал Бернс"
Сегодня 06:55    79
«Нацисти» та «київський режим»: як росіяни звинувачують українців у власних злочинах
Сегодня 06:45    79
Народилася ідея побудувати зовсім нову гаубицю
Сегодня 06:27    102
Москвоцентризм американського істеблішменту
Сегодня 06:18    98
«ЗСУ вдарили по Краматорську», а «Зеленський відмовився від виборів» - огляд фейків російської пропаганди
Сегодня 06:09    110
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    132
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 