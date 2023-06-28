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Всеросійський синдром заїк: пригожинський марш на москву і переляк наришкіна

Всеросійський синдром заїк: пригожинський марш на москву і переляк наришкіна

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

26 червня наришкін все ж висловився стосовно пригожина. Проте зробив це не в статусі очільника Служби зовнішньої розвідки рф (чого всі очікували), а як голова російського історичного товариства.

«Досвід трагічних подій 1917 року свідчить про те, що непомірні особисті амбіції замість того, щоб єдиним фронтом стати на захист Вітчизни, завжди призводили до непоправних, жахливих наслідків», – написав наришкін. І вкотре повторив маячню про «агресію тоталітарно-ліберальних режимів Заходу» та закликав росіян підтримати путіна.

Насправді, пояснюється все просто. наришкін продовжує перебувати в паніці. Вона охопила його ще в прямому етері, на легендарному засіданні радбезу рф, у лютому 2022 року, ще до початку вторгнення. Тоді він, заїкаючись, під відверте глузування путіна, вже «приєднував лднр» до росії.

В реальності у стані паніки й досі перебувають не лише олігархи, вищі посадові особи росії (і вже не з приводу заколоту, а його наслідків), а й прості росіяни. Кабмін рф офіційно заявив, що під час «маршу пригожина» росіяни винесли з банків рекордну з часу оголошення мобілізації суму.

За даними центробанку рф, тільки в перший день заколоту пригожина, коли його колони лише рушили на ростов, обсяг готівки в обігу підскочив на 105,3 млрд рублів. Це рекордна сума з моменту оголошення мобілізації, коли мешканці рф масово ринули за кордон.

І воно цілком зрозуміло. Якщо головний розвідник росії з лютого 2022 року перебуває в паніці щодо її та свого майбутнього, то чого очікувати від простих росіян.

Джерело: https://t.me/spravdi/30824

Новости портала «Весь Харьков»

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