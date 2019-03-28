Всеукраинская операция "Первоцвет": рейд харьковской полиции

Штраф от ста до двухсот пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан - именно такое наказание грозит тем, кто занимается сбором или распространением первых весенних растений, которые занесены в Красную книгу Украины. Во время одного из рабочих рейдов, такая проверка состоялась на четырех стихийных рынках города.

Роман Торяник, подполковник полиции:

Сегодня проводились совместные мероприятия в сотрудничестве с Государственной экологической инспекцией по выявлению так называемой черемши и подснежников. В ходе мероприятий не было выявлено ни подснежников, ни черемши в связи с тем, что, ну, погода еще холодная, и они только начинаются. Данные мероприятия будут продолжаться в дальнейшем.

Сейчас на рынках Харькова можно встретить только голубые подснежники, которые, по словам полицейских, продавать и покупать не запрещено. Также отсутствие большого количества первоцветов на рынках Харькова полиция объясняет прошлогодними проверками. В ходе них, рассказывают, было изъято только на Центральном рынке - около тысячи белых подснежников и большой объем черемши. Предполагают, что сейчас торговля редкими растениями, вероятно, происходит или рано утром, или вечером.

Евгения Заярная, госинспектор по охране окружающей среды:

Они занесены в Красную книгу Украины. Количество их очень не велико на территории Харьковской области и с каждым годом оно начинает уменьшаться, в связи с таким большим антропогенным фактором на окружающую среду.

Также в полиции просят харьковчан не покупать первоцветы, напоминая, что это грозит штрафами.

Агентство Телевидения Новости