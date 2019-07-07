Всплыло видео признания «начальника ПВО Снежного» Цемаха про российский «Бук»

Бывший начальник «противовоздушной обороны» самопровозглашенной «ДНР» из города Снежное Владимир Цемах в одном из интервью рассказал, что ему известна судьба Бука ракета которого уничтожила рейс MH17.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Настоящее время».

Как отмечается в сюжете, Цемах в 2015 году дал интервью сепаратистскому ресурсу,в котором в частности упомянул про российский ЗРК «Бук», а также отметил, что свидетелем падения малайзийского «Боинга», сбитого российскими наемниками в июле 2014 года в районе Снежного.

Описывая события, связанные с падением под Снежным пассажирского лайнера МН17, Цемах говорит: «Я этого пацана вытаскивал. Я этот «Бук» прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал».

Как сообщала ранее группа ИС, если следствию удастся получить показания от экс-командира «ПВО Снежного» о трагедии рейса МН-17, можно будет подвести черту под сомнениями о причастности россиян к одному из самых громких дел последних лет.

Источник: sprotyv.info

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