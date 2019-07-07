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Всплыло видео признания «начальника ПВО Снежного» Цемаха про российский «Бук»

Всплыло видео признания «начальника ПВО Снежного» Цемаха про российский «Бук»

Бывший начальник «противовоздушной обороны» самопровозглашенной «ДНР» из города Снежное Владимир Цемах в одном из интервью рассказал, что ему известна судьба Бука ракета которого уничтожила рейс MH17.

Об этом говорится в сюжете телеканала «Настоящее время».

Как отмечается в сюжете, Цемах в 2015 году дал интервью сепаратистскому ресурсу,в котором в частности упомянул про российский ЗРК «Бук», а также отметил, что свидетелем падения малайзийского «Боинга», сбитого российскими наемниками в июле 2014 года в районе Снежного.

Описывая события, связанные с падением под Снежным пассажирского лайнера МН17, Цемах говорит: «Я этого пацана вытаскивал. Я этот «Бук» прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где его забирал».

Как сообщала ранее группа ИС, если следствию удастся получить показания от экс-командира «ПВО Снежного» о трагедии рейса МН-17, можно будет подвести черту под сомнениями о причастности россиян к одному из самых громких дел последних лет.

Источник: sprotyv.info

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