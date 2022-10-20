Встановлено особи співробітників окупаційної «міліції» Харківщини

Ідентифікувано частину співробітників зі списку так званого «управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області», який є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода). Серед них – чинні і колишні співробітники поліції селища Шевченкове та інших населених пунктів Харківщини, які добровільно пішли на співпрацю з окупаційним режимом, а деякі з них отримали підвищення, у порівнянні з посадами, які обіймали раніше.

Журналісти встановили декількох осіб зі списку, які свідомо погодилися на співпрацю з російськими окупантами.

Зокрема, це 33-річний Віталій Міхальов. Раніше він працював патрульним у Харкові, безпосередньо до окупації служив у Шевченковому дільничним офіцером поліції. Останнє його фото в Інстаграм, від 2018 року – у військовій формі з українською символікою. Вже під час окупації Віталій, за словами жителів Шевченкового та чинних співробітників поліції, очолив так звану «народну міліцію» у селищі. У розпорядженні «Схем» також є документи, в яких зазначений його новий статус.

Також у списку – 31-річний Олександр Артюхов. За словами жителів Шевченкового, з якими поговорили журналісти, Артюхов працював старшим інспектором з ювенальної превенції. Ідентичну посаду отримав у так званій «народній міліції».

Інший співробітник – Євгеній Болюх. Він не показує в соцмережах своє обличчя, єдине фото на його сторінці – поліцейське авто у Києві. З поліції Болюха звільнили у 2017 році – він ще майже 5 років судився з відомством, щоб отримати з бюджету компенсацію за відпустку і моральну шкоду, але безрезультатно. Згодом Євгеній Болюх почав працювати помічником судді у Шевченковому і зрештою опинився в лавах окупаційної «міліції».

Ще один із тих, хто вирішив служити іншій країні – Андрій Гужва. У 2015-му він звільнився з української ДАІ, вийшов на пенсію та став приватним підприємцем, заробляючи на продажі автозапчастин. Вже під час окупації обійняв посаду «инспектора ДПС ГИБДД» у так званій «народній міліції».

Інший ідентифікований журналістами – 26-річний Віталій Ларіонов. У соцмережі є його фото у кадетській формі, під якими один із користувачів залишив коментар – «наши будущие защитники».

Ларіонов служив у поліції Харкова. Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся до рідного Шевченкового і в окупаційній «міліції» отримав посаду в.о. дільничного інспектора.

Про шлях 29-річного Володимира Мамона, прізвище якого також є у списку, раніше розповідали колеги зі «Слідство.Інфо» – від поліцейського конвойної служби до окупації – до оперуповноваженого карного розшуку та власника автомобіля «Ніва» з літерою Z після переходу на бік Росії. Згідно з даними офіційного слідства, Мамон також розвозив провізію російським солдатам на блокпости, мародерив і шукав АТОвців.

У списках окупаційного поліцейського главку «Схеми» знайшли ще двох Мамонів – це брати Володимира – Олександр та Дмитро, у минулому – теж поліцейські на Харківщині.

Олексій Назарько зі списку співробітників так званого «управління внутрішніх справ» Харківської області працював помічником чергового в Шевченковому до окупації, а під час – отримав посаду оперуповноваженого карного розшуку.

Андрія Юсіфова, який у 2017 році додавав до аватару український прапор, місцеві називають «начальником ІВС», тобто головним відповідальним за камери, де утримували місцевих жителів під час окупації. Юсіфов працював патрульним поліцейським до повномасштабного вторгнення та, вочевидь, вирішив залишитися в окупації та працювати в інтересах країни-агресора, йдеться у спецрепортажі.

Андрій Юсіфов

«Схеми» намагалися зв’язатися з вищезгаданими особами зі списку окупаційної «міліції», проте, схоже, вони перестали користуватися українськими номерами телефонів. Також жоден із них не відповів на запити у соцмережах за кілька днів до публікації матеріалу.

Списки окупаційного поліцейського главку, які є у розпорядженні «Схем», були знайдені у будівлі, де розташовувався Шевченківський районний суд та Куп’янська окружна прокуратура.

«Після деокупації території Шевченківського району ми з працівниками прокуратури приїхали в своє приміщення і почали проводити з працівниками поліції огляд місця події, – розповів журналістам керівник Куп’янської окружної прокуратури Едуард Миргородський. – Було встановлено, що там перебувала російська військова поліція, оскільки були знайдені жетони, шеврони, а також певна документація. Вони тікали дуже поспіхом, позабували свої особисті речі: зубні щітки, спідню білизну, мило, все, навіть стояла нещодавно приготована каша на першому поверсі, тобто хлопці збиралися ще повечеряти».

Загалом у списку – понад 160 прізвищ. За даними Харківської обласної прокуратури, станом на 13 жовтня, повідомлено про підозру дев’ятьом особам за статтями «колабораційна діяльність» (ст. 111-1 ККУ) та «державна зрада» (ст.111 ККУ). Серед них, зокрема, згаданий Євгеній Болюх, якому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

У результаті наступу на Харківщині у вересні українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

В Офісі президента уточнили, що станом на 4 жовтня Збройні сили України звільнили від російських військ 483 населених пункти на Харківщині.

Агентство Телевидения Новости