Встановлено трьох “народних міліціонерів” з Казачої Лопані, які підозрюються в низці злочинів

Суд задовольнив клопотання Дергачівської окружної прокуратури Харківської області та надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності.

Як повідомлялось раніше, прокуратура встановила трьох колаборантів, які під час окупації смт Козача Лопань працювали у «народній міліції».

41-річний чоловік та 36-річна жінка обрали для себе шлях співпраці з окупантами. Посаду у псевдоміліції колаборанти обрали собі також однакову — «тимчасово виконуючий обов’язки дільничного інспектора». Їм заочно повідомлено про підозру за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Третій підозрюваний — 33-річний чоловік також пішов на співпрацю з окупантами та погодився обійняти посаду «тимчасово виконуючого обов’язки начальника» так званої «народної міліції» у смт Козача Лопань. Крім того, він відбирав у людей автомобілі, зброю, боєприпаси, сільськогосподарську техніку та інше майно на потреби російської армії. Йому заочно повідомлено про підозру за двома статтями: за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) та за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Наразі всіх трьох колаборантів оголошено у розшук.

Ухвали про проведення спеціального досудового розслілування у вказаних кримінальних провадженнях винесено слідчими суддями Дергачівського районного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости