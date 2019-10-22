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Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 мільйонів гривень на Рибальському острові

Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 мільйонів гривень на Рибальському острові

Служба безпеки України викрила замовників незаконного відчуження земельних ділянок та нерухомості, яке здійснювалось рейдерськими угрупованнями.

Фігуранти справи, зокрема, заволоділи на Рибальському острові у Києві майже 2 гектарами земельних ділянок вартістю 86 мільйонів гривень.

Рейдери застосовували відпрацьований інструментарій протиправних дій. Зловмисники насамперед використовували підроблені документи для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірну інформацію.

За матеріалами СБУ землю на столичному острові повернуто до комунальної власності київської громади. Також ініційовано повернення законним власникам інших об’єктів захопленої нерухомості.

Під час обшуків за адресами проживання та конспіративних офісів зловмисників виявлено чорнові записи, флеш-накопичувачі, комп’ютерну техніку і документи щодо можливих інших фактів протиправних дій та планів наступних рейдерських атак.

Викриття незаконної діяльності проводилось спільно з Київською місцевою прокуратурою № 7.

Нагадаємо, що у серпні співробітники української спецслужби викрили діяльність рейдерської злочинної організації. Учасники угруповання впродовж 2017-2019 років незаконно заволоділи земельними ділянками, житловими і нежитловими приміщеннями різних форм власності. Діяльність рейдерів спричинила збитки на загальну суму майже 1,5 мільярда гривень.

Серед затриманих фігурантів – адвокати та колишні працівники органів юстиції. Чотирьом зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ продовжує системну боротьбу із повернення до державної власності захопленого майна.

Пресцентр СБ України

Встановлено замовників рейдерського захоплення землі вартістю 86 мільйонів гривень на Рибальському острові

Источник: ssu.gov.ua

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