"Встать с поднятыми руками": России пора выходить из войны на любых условиях

Обратите внимание на то, что Бортников (ФСБ) и Патрушев (главный куратор всех спецслужб) доселе не проронили ни единого звука касательно "мятежа м-ра Пригожина".

И, что самое интересное, именно они в первую очередь и отвечают за "кейс внутренних переворотов", в отличие от тех, кто первыми кинулся на амбразуру.

Патрушев действительно существенно укрепился в силовой среде.

Сейчас "списки" параллельно составляют 2 структуры.

По путинской линии "разделить всех на лоялистов и предателей" поручено ФСО, а не ГРУ, хотя формально за Пригожина (и его управляемость) отвечало ГРУ.

По линии Патрушева списки будут составлять узкие группы при ФСБ.

И первые, и вторые одинаково смотрят на "предательство", но немного под другим ракурсом. Обе структуры будут настаивать на том, чтобы всех, кто встали на сторону "Вагнера" или готовили второй аэродром "на всякий случай", в максимально сжатые сроки выкинули из системы - максимально жёстко и бесцеремонно: они должны вздохнуть с облегчением, если вдруг не найдут "взятку" и не откроют "папочку".

А вот угол у служб разный: ФСО будет заниматься линией структурирования "личной партии Путина", пока ФСБ будет перекидывать под себя возможности, рычаги, ресурсы и влияние ГРУ, ФСО, МО, Генштаба и прочих, оставляя Путина не просто "голым президентом", но и марионеткой ФСБ.

Сегодня неожиданно "отмену дела Пригожина" решили отменить (тавтология тут обязательна). Дело Пригожина обещала отменить "линия Патрушева", и дело было отменено, но теперь уже "путинская линия" захотела вернуть отмененное дело задним числом, чтобы не отдать инициативу в руки ФСБ, давая возможность Путину лавировать по ситуации.

Так или иначе, структуры готовятся к осеннему периоду "пробных шаров", чтобы к зиме войти в предвыборное русло на почве консолидации через десубъективизацию.

Патрушев будет проталкивать своего сына к трону. Путин будет пытаться делать вид, что он является гарантом "равновесия сил" и безопасности системы, хотя Путин дважды подтвердил, что при малейшей турбулентности он может быть гарантом исключительно для самого себя: все остальные должны "спасаться" самостоятельно.

Сейчас Путин, если он хочет сохранить Кремль за собой, должен выходить из войны на любых условиях, попутно "выстреливая в головы всех, кто представляет внутреннюю конкуренцию".

Но Путин этого не сделает, а значит не сможет быть устойчивым в предвыборный период. Сохранение Путина у власти сейчас в руках у ВСУ и альтернативных силовых служб РФ.

Если Кремль сейчас не захочет перевернуть доску, выйдя из войны, то "крымский шар" будет запущен - и параллельно он нанесет 2 ошеломительных удара в центры системной устойчивости.

Альтернативный вариант - сверхэскалация: через подрыв ЗАЭС и фактическое включение в "ядерный сценарий" с попыткой подключения НАТО к войне напрямую.

Так, единственное "окно вероятной возможности" возникает в случае "деэскалации через эскалацию" на тот случай, если Запад перед лицом прямого столкновения решит сбросить руку с внешними картами.

Фактически, опции для Кремля следующие:

1. Капитуляция с тихими "убийствами" всех турбопатриотов и созданием альтернативной медиа-реальности для обывателей.

2. Блеф на грани Третьей Мировой Войны.

Второй вариант уже вряд ли сработает, поскольку мятеж Пригожина отчётливо показал, что Колосс на глиняных ногах может разрушиться от любого "проникающего удара".

Фактически, дойти до Москвы сейчас несложно: особенно с учётом того, что все ресурсы Кремля находятся на линии фронта. Защищать "внутреннюю часть России" нечем.

Так что вариантов "статуса кво" у Путина нет. Либо он сам подпишет капитуляцию, либо ему настоятельно намекнут, что капитуляцию подписывать необходимо, либо капитуляцию будет подписывать некому...

Так или иначе, "точка кардинального сдвига" - это первая половина 2024.

Для того, чтобы сдвиг произошел, военная обстановка должна сложиться до конца осени 2023. У ВСУ 4-5 месяцев для масштабного прорыва "символов оккупации". У Кремля - год на подготовку путей отхода.

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