Втекли з Куп’янська разом із росармією: двом організаторам окупаційної «податкової» повідомили про підозру

СБУ та Нацполіція заочно повідомили про підозру двом керівникам окупаційної «податкової служби Харківської області». Колаборанти примушували підприємців перереєстровувати бізнес за законами РФ та сплачувати кошти на користь окупаційної влади.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Одним зі зловмисників виявився колишній український податківець з Луганська, який після окупації міста російськими військами у 2014 році перейшов на службу до терористів т.зв. «лнр» та почав працювати у їхній «фінансовій поліції».

Пізніше чоловік вирішив рухатись кар’єрними сходами через налагоджені стосунки з загарбницькою владою. Колаборант переїхав на тимчасово окуповану Харківщину, де і отримав підвищення.

У серпні 2022 року його призначили «и.о. руководителя» у фейковому правоохоронному органі – так званій «Налоговой службе Харьковской области», який розміщувався на території окупованого на той час Куп’янська.

Інша зловмисниця також приїхала за керівною посадою із захопленої рашистами Горлівки. На Харківщині її призначили «заместителем руководителя Налоговой службы Харьковской области».

На цих «посадах» колаборанти виконували завдання кремля щодо наповнення рф на окупованій території Харківської області.

Вони примушували місцевих підприємців перереєстровувати свій бізнес за російським законодавством, після чого обкладали їх фінансовими поборами на користь окупаційної влади.

Напередодні контрнаступу ЗСУ у вересні 2022 року обидва колаборанти втекли з Куп’янська разом з російськими військами і наразі переховується на тимчасово непідконтрольній території України.

Обом зловмисникам заочно повідомлено про підозру за ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Кожному з них загрожує по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости