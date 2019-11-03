Втрати російських окупантів за жовтень: в штабі назвали приголомшливу цифру

Війна на сході України триває, незважаючи на заяви російсько-окупаційних військ про готовність до припинення вогню та врегулювання ситуації. У штабі Операції об’єднаних сил оприлюднили дані про втрати, які понесли окупанти на Донбасі у жовтні 2019 року.

За інформацією розвідки Об’єднаних сил, у жовтні 2019 року втрати незаконних збройних формувань так званих «ЛДНР» та бойовиків Російської Федерації склали 96 осіб. Із них безповоротних – 33 особи.

Це тільки достовірно підтверджені втрати ворога, які можуть бути меншими від реальних, ідеться у повідомленні.

«У разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику», — нагадали у штабі.

Источник: sprotyv.info

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