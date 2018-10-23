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Выдала обувь: на Харьковщине за нападение на продавщицу магазина осудили рецидивиста

Выдала обувь: на Харьковщине за нападение на продавщицу магазина осудили рецидивиста

В Харьковской области суд признал виновным 27-летнего мужчину по ч. 2, 3 ст. 185, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 263 УК Украины. Его обвиняли в кражах по предварительному сговору группой лиц, в том числе в краже, соединенной с проникновением в помещение, разбое и незаконном ношении холодного оружия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в конце февраля 2014 года в поселке Савинцы Балаклейского района ранее неоднократно судимый местный житель совершил разбойное нападение на продавщицу продуктового магазина. 

Чтобы его не узнали, мужчина надел противогаз, накинув на голову еще и капюшон от куртки. Нападающий зашел в магазин и, угрожая продавцу ножом, забрал с прилавка деньги и  скрылся. Однако свидетели опознали злоумышленника, спрятавшего лицо, по обуви.

Как выяснилось в ходе следствия, мужчина причастен также к ряду краж. Так, в январе того же года он вместе с товарищем похитил из кафе музыкальную аппаратуру, спиртное и некоторые продукты.

Кроме того, вместе с другим знакомым злоумышленник обокрал сарай односельчанина. Оттуда мужчины похитили более полутора центнеров картофеля и банки с консервацией.

Также с фильтрационных полей агропромышленного комплекса злоумышленник похитил чугунные задвижки.

При этом все преступления рецидивист совершил на испытательном сроке, сразу после условно-досрочного освобождения из тюрьмы.

Суд приговорил злоумышленника к 4,5 года лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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