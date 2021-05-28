Выманили у врача 5,5 миллионов гривен: харьковского следователя и его мать подозревают в мошенничестве

Старшего следователя Следственного управления ГУНП в Харьковской области и его мать правоохранители подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в 2013 году мать подозреваемого делала операцию у одного из профессоров Института медицинской радиологии в Харькове. Во время лечения женщина вошла в доверие к врачу. Впоследствии у женщины и врача сложились теплые дружеские отношения, и на одной встрече женщина познакомила профессора со своим сыном - работником полиции.

В ходе общения женщина сообщила врачу, что якобы является акционером в одном из банков страны, и если от ее имени внести средства на депозит, то можно будет получить хорошие проценты. Мужчина согласился на предложение уже хорошо знакомой женщины и передал ей 30000 долларов США.

В дальнейшем врача уволили. И этим воспользовалась женщина: она сообщила мужчине, что сможет вместе с сыном-полицейским решить вопрос о его восстановлении в должности.

По стечению обстоятельств мужчину вернули к работе, а мать и ее сын в дальнейшем под предлогом возврата долга за восстановление врача в должности в период с 2015 до 2018 года требовали с него деньги.

Так, женщина, находясь в другом городе, вместе со свои сыном, который является сотрудником харьковской полиции, разработала схему получения средств от врача. Поэтому, когда женщине нужны были деньги, она звонила врачу и называла нужную сумму, а сын, в свою очередь, ездил к профессору и забирал указанные средства.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшему в период с 2015-го по 2018 годы, составляет более 5 500 000 гривен.

27 мая женщине и ее сыну - старшему следователю было сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости