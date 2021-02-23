Вымогательства и похищения людей: на Харьковщине задержали особо опасного преступника, который более трех лет находился в розыске

Харьковские 23 февраля полицейские задержали особо опасного преступника, который более трех лет находился в розыске.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, с августа 2017 года 54-летний ранее неоднократно судимый за совершение корыстных и насильственных преступлений мужчина скрывался от полиции за уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования было установлено, что мужчина и трое сообщников в период с июля 2016 года по январь 2017 похищали людей, требуя большие суммы денег за несуществующие долги.

Жертв выбирали среди лиц, которые, по мнению преступников, имели значительные денежные средства и занимались предпринимательской деятельностью.

Так, информацию о первой жертве злоумышленник получил от своего подельника, с которым отбывал наказание в местах лишения свободы. Женщина якобы была должна их знакомому деньги в сумме 400 000 долларов США, которые тот одолжил ей для ведения бизнеса.

Для сбора дополнительной информации о финансовом состоянии жертвы, ее распорядка дня и привычек один из участников преступной группы представился бизнесменом из Донбасса, втерся в доверие к женщине и пообещал выделить деньги на развитие дела.

Собрав необходимую информацию, в июле 2016 года злоумышленники против воли засунули женщину в багажник автомобиля, избили, связали скотчем и вывезли в заранее приготовленное место.

Злоумышленники получили от потерпевшей 10 000 долларов США. Также она пообещала им передать в этот же день остаток средств.

По аналогичной схеме злоумышленники установили контакт и доверительные отношения еще с одной жертвой. В декабре 2016 года, когда мужчина вышел из кафе, его силой посадили в автомобиль, связали и отвезли в один из гаражей в Харькове.

Там в течение двух часов злоумышленники избивали мужчину и пытали. Когда потерпевший потерял сознание, его вывезли в лесополосу, где от полученных травм он скончался.

Кроме этого, при схожих обстоятельствах в январе 2017 был похищен еще один мужчина, от которого злоумышленники планировали получить 65 000 долларов США путем применения психологического воздействия и угрожая физической расправой с его родным. В этот же день 54-летнего злоумышленника и его сообщников на блок-посту «Песочин» задержали полицейские.

Однако затем правонарушитель начал скрываться от органов досудебного расследования и в августе 2017 года был объявлен в розыск.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости