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Вымогательство денег у бизнесмена и поджоги на Харьковщине: задержан один из подозреваемых

Вымогательство денег у бизнесмена и поджоги на Харьковщине: задержан один из подозреваемых

В Харьковской области правоохранители задержали одного из группы злоумышленников, подозреваемых в вымогательстве денег у предпринимателя и поджогах.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщила заместитель начальника отдела прокуратуры области Татьяна Красинская, установлено, что с января 2020 группа злоумышленников с мобильного телефона направляла физическому лицу-предпринимателю сообщения с требованием уплатить 15 000 долларов США. 

В случае неуплаты указанной суммы вымогатели угрожали бизнесмену уничтожением его личного имущества, в частности, цепляли гранату на дверь дома, где он жил.

В течение мая-августа 2020 указанной группой  в пгт. Купянск-Узловой Купянского района были совершены поджоги квартиры потерпевшего, а также помещения магазина в селе Куриловка, который ему принадлежит.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, с заявлением о вымогательстве «долга» пострадавший обратился в полицию. И уже в ходе следствия правоохранители установили причастность к преступлению двух братьев. Угрожая физической расправой предпринимателю и его семье, а также уничтожением его дома, злоумышленники требовали 15 000 долларов США. Чтобы доказать серьезность своих угроз, подожгли входную дверь в торговый павильон предпринимателя.  

По требованию братьев пострадавший должен был сделать «закладку» в указанной ими лесополосе и оставить там деньги.

В среду, 5 августа, на территории Купянского района правоохранители задержали двух человек после получения 15 000 долларов США «долга». С места задержания изъяли пакет с деньгами. Один из братьев уже задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство открыто по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц с повреждением имущества (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Сейчас готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления. Устанавливается круг других злоумышленников, причастных к совершению указанного уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Агентство Телевидения Новости

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