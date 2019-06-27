Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:35
Просмотров: 30

Вынесен приговор хозяину питбулей, напавших на мужчину в Дергачах

Представители прокуратуры Харьковской области сообщили, что тридцатисемилетнему владельцу двух питбулей, напавших на мужчину в Дергачах в прошлом году, вынесен приговор. А именно - один год ограничения свободы. Кроме этого, собак, которые нанесли вред, должны конфисковать. Также судьи частично удовлетворили иск потерпевшего о компенсации морального ущерба.

Виталий Колесник, прокурор Дергачевской местной прокуратуры:

Решением суда было принято решение о конфискации данных собак, кроме того, было заявлено гражданский иск потерпевшего на общую сумму миллион гривен, который удовлетворен частично в размере 400 тысяч гривен. 

В июне прошлого года в Дергачах двое питбулей напали на молодого человека прямо посреди улицы. Они яростно рвали его около десяти минут. Собак удалось отпугнуть только с помощью соседей. В результате пострадавшего госпитализировали с большим количеством рваных ран, особенно на руках.

Во время судебных дебатов вместе с прокуратурой суд сподвигся на то, чтобы выбрать наказание в виде двух лет лишения свободы.

Виталий Колесник, прокурор Дергачевской местной прокуратуры:

Однако суд решил назначить наказание более мягкое, в связи с чем сейчас готовится апелляционная жалоба, которая будет подана в суд высшей инстанции.

Владелец собак своей вины не признал. Будет ли он обжаловать решение суда - пока неизвестно.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 