Вынесен приговор водителю грузовика, который пытался вывезти из Эстонии дроны для российской армии

По мнению суда, его вина в заведомом и непосредственном содействии акту агрессии иностранного государства доказана. Приговор - 1 год лишения свободы, из которых четыре месяца должны быть отбыты немедленно. Остальной срок аннулируют, если он не совершит новое преступление. Дроны были конфискованы, а осужденный должен выплатить в общей сложности 1632,60 евро в качестве процессуальных издержек.

Кроме того, обвинения были предъявлены и двоим мужчинам, которые осуществили банковские переводы на счет водителя с целью заведомой поддержки российской агрессии. Мужчины были признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве к иностранному акту агрессии и приговорены к пяти месяцам тюремного заключения, которое не будет приведено к исполнению, если они не совершат другое умышленное преступление в течение года и восьми месяцев испытательного срока. И один заплатит штраф в 1224 евро, а другой — 1191,60 евро.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/17620

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