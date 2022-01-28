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Вырубили деревья на полмиллиона: в Харькове будут судить «черных» лесорубов (ФОТО)

Вырубили деревья на полмиллиона: в Харькове будут судить «черных» лесорубов (ФОТО)

Члены группировки с весны 2021-го рубили лес на территории Сахновщинского сельсовета Красноградского района.

Всего действия «черных» лесорубов нанесли государству материальный ущерб на сумму свыше 500 тыс. грн. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Вырубили деревья на полмиллиона: в Харькове будут судить «черных» лесорубов (ФОТО)

По данным правоохранителей, организовал и возглавил группировку житель поселка Сахновщина 1987 года рождения. Примечательно, что мужчину уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений. В состав группы также входили еще трое безработных мужчин.

Вырубили деревья на полмиллиона: в Харькове будут судить «черных» лесорубов (ФОТО)

Вырубили деревья на полмиллиона: в Харькове будут судить «черных» лесорубов (ФОТО)

Харьковские детективы уже завершили досудебное расследование. Во вторник, 25 января, детективы направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и участников преступной группы для рассмотрения по существу.

Источник: objectiv.tv

Автор: Наталья Андрийченко

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