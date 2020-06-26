Вывезли оборудование на металлолом: директора харьковского предприятия будут судить за халатность

В Харьковской области будут судить директора предприятия, который подозревается в служебной халатности.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, обвинительный акт по делу уже направлен в суд.

В результате противоправных действий указанного должностного лица государственному предприятию нанесен материальный ущерб в сумме более 160 000 гривен.

Правоохранители установили, что директор одного из Харьковских государственных предприятий Концерна "Укроборонпром" в результате ненадлежащего исполнения возложенных на него служебных обязанностей передал постороннему лицу материальные ценности государственного предприятия, а именно - прессы кривошипные различных модификаций. В дальнейшем с помощью нанятого автотранспорта материальные ценности были перевезены с целью продажи как лом металла в соответствующее учреждение.

Досудебное расследование по уголовному производству проводилось по 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости