Кримінал
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Взято під варту харків’янина, який зберігав вдома понад 1,5 кг психотропної речовини

Взято під варту харків’янина, який зберігав вдома понад 1,5 кг психотропної речовини

За даними слідства, харків’янин, який вирішив заробляти на життя збутом психотропів, замовив в інтернеті речовину «PVP», яку зберігав у себе вдома. У ході обшуку, проведеного 6 грудня за місцем мешкання чоловіка, у нього виявлено та вилучено 75 згортків з цією речовиною.

Підозрюваний також вказав на місця на території Харкова, де розклав ще близько 20 «закладок». Крім того, він повідомив, що в іншій, орендованій квартирі, теж зберігає психотропи – там правоохоронці вилучили близько 1,5 кг психотропної речовини. Попередньо встановлено, що це PVP.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 26-річному чоловіку в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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