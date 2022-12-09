Взято під варту харків’янина, який зберігав вдома понад 1,5 кг психотропної речовини

За даними слідства, харків’янин, який вирішив заробляти на життя збутом психотропів, замовив в інтернеті речовину «PVP», яку зберігав у себе вдома. У ході обшуку, проведеного 6 грудня за місцем мешкання чоловіка, у нього виявлено та вилучено 75 згортків з цією речовиною.

Підозрюваний також вказав на місця на території Харкова, де розклав ще близько 20 «закладок». Крім того, він повідомив, що в іншій, орендованій квартирі, теж зберігає психотропи – там правоохоронці вилучили близько 1,5 кг психотропної речовини. Попередньо встановлено, що це PVP.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 26-річному чоловіку в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости