Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:44
Просмотров: 249

Взрыв под Харьковом: неизвестные бросили гранату в частный дом, где была семья с ребенком (видео)

Взрыв под Харьковом: неизвестные бросили гранату в частный дом, где была семья с ребенком (видео)

В селе Ольховка Харьковской области неизвестные бросили гранату в частный дом, где в этот момент находилась семья с ребенком.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале ВЕХА.

«Гранату кидали в окно, где находился 11-летний ребёнок, но она отскочила и упала в жёлоб, где она и разорвалась.

Осколки полетели и на машины, которые стояли за воротами», – сказано в сообщении.

Как сообщается, сейчас на месте работают правоохранители.

Официальная информация о данном происшествии выясняется.

В полиции пообещали прокомментировать ее позже.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 