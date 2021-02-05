Взрыв под Харьковом: неизвестные бросили гранату в частный дом, где была семья с ребенком (видео)

В селе Ольховка Харьковской области неизвестные бросили гранату в частный дом, где в этот момент находилась семья с ребенком.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале ВЕХА.

«Гранату кидали в окно, где находился 11-летний ребёнок, но она отскочила и упала в жёлоб, где она и разорвалась.

Осколки полетели и на машины, которые стояли за воротами», – сказано в сообщении.

Как сообщается, сейчас на месте работают правоохранители.

Официальная информация о данном происшествии выясняется.

В полиции пообещали прокомментировать ее позже.

Агентство Телевидения Новости