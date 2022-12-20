У Азербайджані відкрили кримінальну справу та оголосили у розшук "експерта" з РФ, який закликав бомбити нафтову галузь країни

Азербайджан оголосив Михайла Александрова у міжнародний розшук.

Генеральна прокуратура Азербайджану відкрила кримінальну справу та оголосили у міжнародний розшук експерта Центру військово-політичних досліджень Московського державного інституту міжнародних відносин Михайла Александрова після його скандальної заяви про те, ракетні удари по нафтовій галузі Азербайджану,, призведуть до зростання цін на нафту.

Про пишуть азербайджанські ЗМІ.

"19 грудня Генеральним прокурором порушено кримінальну справу стосовно Михайла Александрова за статтями 101.2 (відкриті заклики до розв'язання агресивної війни через засоби масової інформації), 214.2.3 (загрози вчинення терористичних актів із застосуванням вогнепальної зброї) та 283.2.2.2.2. національної ненависті чи ворожнечі з використанням службового становища) Кримінального кодексу Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

За рішенням суду він оголошений у міжнародний розшук через канали Інтерполу, з обранням щодо нього запобіжного заходу у вигляді арешту.

Також повідомляється, що одночасно до компетентних органів низки держав-партнерів було направлено запити з метою забезпечення екстрадиції обвинуваченого у разі його в'їзду на територію цих країн.

Наразі тривають інтенсивні слідчі заходи. Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки заявляє, що заходи, передбачені законом, будуть вжиті у зв'язку з будь-якою провокаційною діяльністю, спрямованою проти національних інтересів, безпеки та територіальної цілісності країни.

Джерело: tsn.ua

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