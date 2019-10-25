У Бердянську СБУ затримала чорних ріелтерів, які під тортурами змушували людей віддавати своє житло

Ватажків угруповання чорних ріелтерів, які погрозами та насильством відбирали житло у громадян, затримала на Запоріжжі Служба безпеки України.

Організаторами групи були двоє мешканців Бердянська. Вони під виглядом ріелтерів підшукували серед місцевих жителів одиноких пенсіонерів та інвалідів, від яких вимагали згоди на переоформлення їх домівок на підставних осіб. У разі відмови законних власників переписати своє майно, учасники угруповання застосовували до них фізичний та психологічний тиск.

Будинок, в якому зловмисники насильницьки утримували потерпілих

Приміщення будинку з нелюдськими умовами, де перебували заручники

Загалом задокументовано дев’ять фактів незаконного заволодіння майном громадян на загальну суму 150 тисяч доларів США.

Так зловмисники викрали місцевого пенсіонера, якого вивезли за 50 кілометрів від Бердянська в орендовану будівлю, де насильницьки його утримували. Іншого потерпілого фігуранти провадження оформили на примусове лікування до міського протитуберкульозного диспансеру.

Під час спецоперації співробітники СБУ визволили викрадених людей та затримали організаторів групи. Під час проведення обшуків за місцями проживання зловмисників вилучено незареєстровану вогнепальну і травматичну зброю, велику кількість паспортів, договорів та інших документів, які підтверджують протиправну діяльність.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, причетних до незаконної діяльності. Також здійснюються заходи щодо повернення відібраного майна законним власникам.

Викриття зловмисників проводилось спільно з поліцією.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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