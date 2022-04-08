У Бучі росіяни вбили близько 320 мирних жителів, ідентифікували половину

У Бучі на Київщині встановили особи 163 місцевих жителів, яких вбили окупанти, і це близько половини знайдених у місті тіл.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв'ю "Голосу Америки".

"На сьогодні ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, імена, по батькові, де вони проживали, хто вони були - або батьком, або сином, або дружиною, у тій чи іншій сім'ї", - сказав він.

Він додав, що на цей момент по місту зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців.

Як повідомлялося, у Бучі продовжують виявляти тіла вбитих людей. Більшість із них загинули внаслідок прямого кульового поранення, а не внаслідок артилерійських обстрілів.

Ірпінь, Буча, Гостомель та Київська область раніше були звільнені від російських загарбників. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства окупантами цивільних, зруйновано інфраструктуру, заміновано території.

Источник: ukrinform.ua

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