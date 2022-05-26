У Бучі знайшли вже 420 тіл місцевих мешканців

Про це повідомив секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.

«Станом на 24 травня нам відомо від поліції про 420 загиблих. Близько 100 мертвих ще не поховані через те, що або експертиза ще не завершилася, або є певні моменти із родичами», – сказав Шаправський.

Представник міської влади також розповів, що зараз вирішується питання створення меморіалу на згадку про загиблих. Найімовірніше, його зведуть на місці братської могили.

Источник: https://t.me/spravdi/9116

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