Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:51
Просмотров: 23

У Бучі знайшли вже 420 тіл місцевих мешканців

У Бучі знайшли вже 420 тіл місцевих мешканців

Про це повідомив секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.

«Станом на 24 травня нам відомо від поліції про 420 загиблих. Близько 100 мертвих ще не поховані через те, що або експертиза ще не завершилася, або є певні моменти із родичами», – сказав Шаправський.

Представник міської влади також розповів, що зараз вирішується питання створення меморіалу на згадку про загиблих. Найімовірніше, його зведуть на місці братської могили.

Источник: https://t.me/spravdi/9116

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Южной бухте Севастополя на подводные лодки загружают ракеты «Калибр»
Сегодня 07:40    47
Голова ХОВА щодо того, чи можна повертатися в Харків
Сегодня 07:30    84
Оперативне зведення від Генштабу ЗСУ
Сегодня 07:21    61
60% запасов высокоточного оружия Россия уже использовала, — ГУР
Сегодня 07:21    52
Новости из США. 24-25 мая 2022
Сегодня 07:16    56
Коли настане переломний момент у війні?
Сегодня 07:12    82
Лев Шрайбер, один из лучших актёров Голливуда, сейчас работает волонтёром в Польше
Сегодня 07:03    68
Що таке путінська «денацифікація України»?
Сегодня 06:54    79
Россия спровоцировала тройной кризис
Сегодня 06:45    101
Документ разведки США свидетельствует о морской блокаде Украины россиянами
Сегодня 06:36    93
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 