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У Чернігові СБУ блокувала діяльність адміністратора сепаратистських груп у соціальних мережах

У Чернігові СБУ блокувала діяльність адміністратора сепаратистських груп у соціальних мережах

Служба безпеки України викрила та припинила у Чернігові діяльність проросійського агітатора, який поширював через соцмережі сепаратистські матеріали.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець обласного центру створював та адміністрував у соцмережах, у тому числі заборонених у нашій країні, сепаратистські групи та сторінки. Агітатор, зокрема, закликав до повалення конституційного ладу, зміни меж території та державного кордону України.

Для наповнення інтернет-ресурсів зловмисник використовував матеріали з пропагандистських сайтів країни-агресора та незаконних збройних формувань.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта справи співробітники СБ України вилучили комп’ютери та мобільні пристрої із доказами здійснення сепаратистської діяльності.

Показово, що агітатор уже має непогашену судимість за скоєння аналогічного злочину.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.

Заходи із викриття зловмисника відбувалися під процесуальним керівництвом прокуратури Чернігівської області.

У Чернігові СБУ блокувала діяльність адміністратора сепаратистських груп у соціальних мережах

У Чернігові СБУ блокувала діяльність адміністратора сепаратистських груп у соціальних мережах

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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