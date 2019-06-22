У Чернівецькій області затримали начальника одного з відділень поліції під час спроби передати неправомірну вигоду офіцеру військкомату

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводження Управління СБУ в Чернівецькій області, затримали начальника Глибоцького відділення поліції, який обіцяв військовозобов’язаному допомогти уникнути призову до ЗСУ.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Чернівецького гарнізону.

За попередньою інформацією, начальник Глибоцького відділення поліції Сторожинецького ВП ГУ Нацполіції в Чернівецькій області за 2000 доларів США обіцяв знайомому посприяти у визнанні його непридатним до військової служби. Отримавши неправомірну вигоду у гривневому еквіваленті, поліцейський передав їх старшому офіцеру відділу комплектування Новоселицького РВК.

Під час передачі коштів працівника поліції затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі ДБР готують затриманому повідомлення про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, працівнику поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років.

Источник: dbr.gov.ua

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