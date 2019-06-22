Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:15
Просмотров: 57

У Чернівецькій області затримали начальника одного з відділень поліції під час спроби передати неправомірну вигоду офіцеру військкомату

У Чернівецькій області затримали начальника одного з відділень поліції під час спроби передати неправомірну вигоду офіцеру військкомату

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводження Управління СБУ в Чернівецькій області, затримали начальника Глибоцького відділення поліції, який обіцяв військовозобов’язаному допомогти уникнути призову до ЗСУ.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Чернівецького гарнізону.

За попередньою інформацією, начальник Глибоцького відділення поліції Сторожинецького ВП ГУ Нацполіції в Чернівецькій області за 2000 доларів США обіцяв знайомому посприяти у визнанні його непридатним до військової служби. Отримавши неправомірну вигоду у гривневому еквіваленті, поліцейський передав їх старшому офіцеру відділу комплектування Новоселицького РВК.

Під час передачі коштів працівника поліції затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі ДБР готують затриманому повідомлення про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, працівнику поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 4 до 8 років.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Виконувача обов’язків начальника відділу ГУ Держпраці в Одеській області викрито під час отримання 5 тис дол США хабара
21.06.2019 10:02    68
ДБР перевіряє діяльність «Державного будівельного центру МОЗ України», пов’язану з розбудовою Інституту раку
21.06.2019 09:19    70
Прикордонника з Харкова судитимуть за вимагання й отримання 800 доларів США
21.06.2019 08:04    97
ДБР вивчає можливе перевищення влади працівниками поліції у центрі Києва
20.06.2019 08:15    109
Под Харьковом чиновника подозревают в растрате
19.06.2019 06:14    186
Госисполнитель незаконно продала квартиру
17.06.2019 07:39    193
Слідчі ДБР затримали прикордонника при наданні неправомірної вигоди своєму колезі
17.06.2019 07:28    145
На Одещині підполковнику військкомату повідомлено про підозру в отриманні та вимаганні неправомірної вигоди
16.06.2019 10:33    158
Генеральною прокуратурою спільно з ДБР затримано начальника управління Державної фіскальної служби у Херсонській області за одержання хабара у сумі 20 тис гривень (ФОТО)
15.06.2019 11:25    183
ДБР відкрило кримінальну справу проти ексголови Конституційного суду – подробиці
15.06.2019 09:15    152
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 