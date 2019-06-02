У Чернівецькій області затримали трьох прикордонників за сприятння у переміщенні тютюнових виробів до Румунії

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницький, спільно з ВБКОЗ Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, припинено протиправну діяльність групи військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону, які організували механізм систематичного отримання неправомірної вигоди за сприяння у переміщенні на різних ділянках кордону до Румунії тютюнових виробів. Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює військова прокуратура Чернівецького гарнізону.

За попередньою інформацією, три інспектори прикордонної служби Чернівецького прикордонного загону упродовж квітня – травня 2019 року сприяли у переміщенні через кордон до Румунії без прикордонного та митного контролю поза межами пунктів пропуску понад 25 тис. пачок цигарок. За що отримали на банківський рахунок 45 тис. грн неправомірної вигоди, яку розділили між собою.

Слідчими ДБР трьом прикордонникам повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди службовими особами (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаних посад.

Окрім того, проводиться комплекс першочергових слідчих дій з метою встановлення інших фігурантів протиправного механізму, у т. ч. причетності до вказаної схеми інших посадових осіб прикордонної служби.

Источник: dbr.gov.ua

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