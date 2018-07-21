Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 162

У Цыбульник нашли 115 ювелирных украшений

У Цыбульник нашли 115 ювелирных украшений

Это выяснилось при допросе дочери чиновницы, на котором настаивала защита Цыбульник. Нелли Цыбульник говорит, что у ее матери нет ювелирного гарнитура.

Червонозаводский суд отказал прокуратуре в удолетворении ходатайства об отстранении от должности председателя Новобаварской райадминистрации Харькова Татьяны Цибульник. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Как сообщили в прокуратуре, суд назначил Цибульник круглосуточный домашний арест до 21 августа.

Напомним, следователи прокуратуры Харьковской области сообщили о подозрении главе администрации одного из районов Харьковского городского совета по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства.

В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции", субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. В то же время в декларации главы администрации за 2016 г. и за 2017 г. данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет.

Прокуратура Харьковской области обратилась в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения главы администрации от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия.

По материалам: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Запорізька АЕС модернізує своє обладнання за допомогою “Турбоатому”
Сегодня 09:35    29
У області почастішали випадки захворювання на сказ серед тварин
Сегодня 08:53    44
Озеро Московка с высоты полета птицы. Харьковская область (ВИДЕО)
Сегодня 08:27    97
В Харькове поймали организаторов канала нелегальной миграции
Сегодня 08:01    64
На Москалевке грузовик застрял в яме (ФОТО)
Сегодня 07:37    89
Викрито осіб, які незаконно заволоділи часткою компанії «Держзакупівлі.ОНЛАЙН», що входить до ProZorro
Сегодня 07:02    66
Где нельзя купаться (КАРТА)
Сегодня 06:51    112
На площади Свободы ограничат движение транспорта
Сегодня 06:28    124
Никакого "мирового соглашения" с "Газпромом" по поводу принятых решений не будет, - директор "Нафтогаза"
Сегодня 06:09    115
Суд назначил Татьяне Цибульник домашний арест
20.07.2018 19:37    198
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 