У Цыбульник нашли 115 ювелирных украшений

Это выяснилось при допросе дочери чиновницы, на котором настаивала защита Цыбульник. Нелли Цыбульник говорит, что у ее матери нет ювелирного гарнитура.

Червонозаводский суд отказал прокуратуре в удолетворении ходатайства об отстранении от должности председателя Новобаварской райадминистрации Харькова Татьяны Цибульник. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Как сообщили в прокуратуре, суд назначил Цибульник круглосуточный домашний арест до 21 августа.

Напомним, следователи прокуратуры Харьковской области сообщили о подозрении главе администрации одного из районов Харьковского городского совета по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации). По данным следствия, речь идет о драгоценностях стоимостью более 600 тыс. грн. Указанные ценности были изъяты во время обыска в рамках расследования уголовного производства.

В соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции", субъект декларирования обязан указать в декларации сведения о ценном движимом имуществе, стоимость которого превышает 100 прожиточных минимумов. В то же время в декларации главы администрации за 2016 г. и за 2017 г. данных о ювелирных изделиях на указанную сумму нет.

Прокуратура Харьковской области обратилась в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения главы администрации от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия.

По материалам: sq.com.ua

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