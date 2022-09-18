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У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців

Правоохоронці з’ясували, що під час окупації населеного пункту на Харківщині агресори та їхні пособники створили так звану «народну міліцію» і катували цивільних у підвальному приміщенні, йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності. Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців

У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців

У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців

У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців

У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців

У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців

У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців

Фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: https://t.me/spravdi/17363

Новости портала «Весь Харьков»

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