У деокупованій Козачій Лопані виявили чергову катівню, де мордували українців

Правоохоронці з’ясували, що під час окупації населеного пункту на Харківщині агресори та їхні пособники створили так звану «народну міліцію» і катували цивільних у підвальному приміщенні, йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності. Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: https://t.me/spravdi/17363

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