У деокупованому Куп’янську затримали комунальника, який допомагав ворогу «замітати» сліди

58-річний мешканець Куп’янська добровільно пішов на співпрацю з російсько-окупаційними військами. Ще на початку липня чоловік прийняв пропозицію ворога і очолив комунальне підприємство «Благоустрій міста» при окупаційній адміністрації держави-агресора. Про це повідомляє пресслужба УСБУ в Харківській області.

Основним завданням зловмисника на новій посаді було відновлення благоустрою міста, який окупанти знищували місяцями. За вказівкою рашистів комунальне підприємство повинно було займатись відновленням будинків, доріг та іншої зруйнованої окупантами інфраструктури, щоб приховати сліди вчинених ними злочинів.

Співробітники спецслужби викрили та затримали пособника окупантів під час оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області.

За клопотанням прокурорів окружної прокуратури підозрюваного взято під варту, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова повідомлено про підозру 58-річному мешканцю Куп’янська за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, в окупаційній адміністрації (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости