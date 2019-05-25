Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:31
Просмотров: 45

У Дніпрі начальника відділу управління протидії наркотикам затримали під час отримання 10 000 доларів США

У Дніпрі начальника відділу управління протидії наркотикам затримали під час отримання 10 000 доларів США

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за оперативного супроводження Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Головного відділу по боротьбі з корупцією СБУ в Дніпропетровській області задокументували факт вимагання коштів начальником відділу управління протидії наркотикам ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України.

За попередньою інформацією, начальник міжрайонного відділу управління протидії наркотикам ГУНП в Дніпропетровській області вимагав 20 000 доларів США від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності за незаконний збут наркотичних речовин (ст. 307 Кримінального кодексу України).

Сьогодні, 24 травня, після одержання першої частини коштів у сумі 10 000 доларів поліцейського затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Також слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, працівнику поліції загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У судах Харківського регіону розглядають три кримінальних провадження щодо корупціонерів (ВІДЕО)
Сегодня 07:12    72
Сучасна державна служба має стати клієнтоорієнтованою – Роман Труба
24.05.2019 09:32    98
На Львівщині СБУ викрила угруповання на вимаганні грошей у підприємців
24.05.2019 07:29    81
Посадовця Харківського управління ДФС затримали під час отримання 45 тисяч гривень неправомірної вигоди
24.05.2019 07:19    93
На 5 тис доларів США хабара затримано підприємця-хабародавця з Волині (ФОТО)
23.05.2019 10:23    93
На Київщині СБУ викрила на хабарах заступника голови міської ради
23.05.2019 10:00    99
Військовою прокуратурою припинено злочинну діяльність групи, учасники якої систематично вимагали та одержували неправомірну вигоду (ФОТО)
23.05.2019 08:37    107
Генпрокуратурою спільно з іншими правоохоронними органами за підозрою в отриманні неправомірної вигоди затримано співробітника ГУ ДФС України в Хмельницькій області
22.05.2019 10:23    110
На Донеччині викрито схему отримання грошей прикордонниками від перевізників
22.05.2019 09:07    101
ГПУ спільно з ДБР та СБУ на хабарі викрито старшого інспектора одного із митних постів Рівненської митниці ДФС
22.05.2019 07:42    96
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 