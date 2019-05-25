У Дніпрі начальника відділу управління протидії наркотикам затримали під час отримання 10 000 доларів США

Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Полтаві, за оперативного супроводження Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та Головного відділу по боротьбі з корупцією СБУ в Дніпропетровській області задокументували факт вимагання коштів начальником відділу управління протидії наркотикам ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України.

За попередньою інформацією, начальник міжрайонного відділу управління протидії наркотикам ГУНП в Дніпропетровській області вимагав 20 000 доларів США від громадянина за непритягнення його до кримінальної відповідальності за незаконний збут наркотичних речовин (ст. 307 Кримінального кодексу України).

Сьогодні, 24 травня, після одержання першої частини коштів у сумі 10 000 доларів поліцейського затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Також слідчі готують клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, працівнику поліції загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

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