У Дніпрі взяли прихильника Ківи, який коригував обстріл міста

У Дніпрі правоохоронці викрили чоловіка, який коригував ракетні удари по місту та фіксував позиції систем ППО. Про це повідомляє Дніпро Оперативний, посилаючись на прес-службу СБУ.

Затриманий виявився прихильником Іллі Ківи, який входить до його найближчого оточення. Нагадаємо, що Ківа – колишній нардеп, який переховується від правоохоронних органів за межами країни. Його підозрюють у злочинах проти України.

Зазначений прихильник колишнього нардепа, за версією слідства, залишився у Дніпрі після початку повномасштабної війни Росії проти України. У СБУ наголосили, що його метою була підривна робота на користь окупантів.

Фігурант намагався передати російським військовим геолокацію сил протиповітряної оборони України. У зраді підозрюють місцевого IT-бізнесмена, який познайомився з Іллею Ківою у 2014 році. На пропозицію колишнього нардепа він очолив міське громадське об'єднання, яке контролюється забороненою партією опзж.

Фігурант збирав дані про переміщення ЗСУ, а також передавав окупантам відомості про розташування об'єктів критичної інфраструктури. Він приховано знімав фото та відео вказаних об'єктів і передавав їх супротивникові. У СБУ повідомили, що окупанти використали вказану інформацію під час обстрілів Дніпра.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України). Йому обрали запобіжний захід і взяли під варту.

Джерело: dnepr.express

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