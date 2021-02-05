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У двох регіонах СБУ викрила системні корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби

У двох регіонах СБУ викрила системні корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби

Служба безпеки України викрила схеми систематичного отримання хабарів у підрозділах Державної виконавчої служби Миколаєва та столичного регіону.

Так, за попередніми даними слідства, начальник Центрального відділу Державної виконавчої служби у Миколаєві причетний до організації корупційного механізму отримання грошей від громадян, у тому числі фігурантів виконавчих проваджень. За різні суми неправомірної вигоди учасники схеми забезпечували перемогу «зацікавлених» осіб у ході проведення електронних торгів арештованого майна боржників.

Правоохоронці затримали високопосадовця в обласному центрі під час отримання від посередника 3-х тисяч доларів.

При обшуках за місцями проживання і роботи фігурантів, в їхніх автомобілях виявлено чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

Наразі чиновника та посередника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників корупційної схеми.

Заходи із викриття і блокування незаконного механізму проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У Києві співробітники СБУ викрили посадовця одного зі столичних райвідділів Державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції на вимаганні грошей з фігуранта провадження.

За попередніми даними досудового розслідування, за гроші чиновник «гарантував» закриття виконавчого провадження і зняття арештів з рахунків боржника.

Правоохоронці затримали посадовця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з Солом'янським Управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.

У двох регіонах СБУ викрила системні корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби

У двох регіонах СБУ викрила системні корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби

У двох регіонах СБУ викрила системні корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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