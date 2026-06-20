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У Франції затримали громадянина Білорусі, який шпигував на користь рф

У Франції затримали громадянина Білорусі, який шпигував на користь рф

Чоловіка впіймали затримали ще 3 червня на шпигунстві за французькою фабрикою БпЛА, яка постачає продукцію українській та французькій арміям.

Як повідомляють джерела у прокуратурі, він зняв відео з прототипом БпЛА та надіслав його до рф.

За даними ЗМІ, йдеться про завод Delair поблизу Тулузи на півдні. За два дні до арешту шпигуна завод закидали коктейлями Молотова — вони не вибухнули.

Чоловіка звинувачують у наданні чутливої інформації іноземній державі. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/67841

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