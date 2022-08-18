У Харкові бойовик ДНР оформився як ВПО

У Харкові викрито бойовика так званої «днр». Про це повідомив голова Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов

Ця людина у 2016-2017 році воювала проти України на Донеччині – навідник гаубиці «Гвоздика».Після того, як його перестали влаштовувати умови існування в так званій «днр» – звільнився та переїхав до росії. Але там йому не сподобалось, і він у 2019 році переїхав до Харкова. Навіть соціальні виплати отримував, як тимчасово переміщена особа.Наразі слідчими слідчого управління за оперативним супроводження контррозвідки СБУ перевіряється, чи не пов’язаний цей персонаж з спецслужбами країни-окупанта в ході досудового слідства.p.s. участь у діяльності непередбачених законом збройних формувать – позбавлення волі від трьох до восьми років.

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