У Харкові бізнесмен після перемоги на тендері втричі збільшив ціни на м'ясо для ліцеїстів

Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю уклав 12 додаткових угод, в результаті чого вартість 1 кг курячих тушок зросла в три рази

Про це Depo.Харків повідомили у "Харківському антикорупційному центрі".

За даними "ХАЦ", 3 квітня за результатами аукціону між ліцеєм та ФОП Дядін Сергій Іванович була укладена угода на постачання 1 300 кг курячих тушок загальною вартістю 21 099 грн, тобто по 16,23 грн за 1 кг.

ФОП Дядін під час аукціону запропонував ціну більш ніж в 2,5 рази меншу за конкурентів – ТОВ "Фудснаб" та ФОП Фурманенко Ігор Сергійович.

Однак за кілька днів після підписання угоди почалися підписання додаткових угод.

За місяць було підписано 12 додаткових угод, а вартість 1 кг курячих тушок зросла до 50,94 грн за 1 кг.

"Якщо б по такій ціні було запропоновано купувати м'ясо, то Дядін не зміг б виграти аукціон", - зазначили активісти.

У центрі також нагадали, що Закон "Про публічні закупівлі" передбачає, що зміни ціни за одиницю товару не більше, ніж на 10% можлива лише у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.

"Протягом квітня коливання цін на курятину не було, не кажучи вже про те, що ціни 12 разів поспіль не змінювалися. Подібні дії більш схожі на змову між учасником торгів та замовником. Коли ФОП ставить занадто низьку ціну, щоб обійти всіх конкурентів, а потім йому дозволяють збільшувати ціну велику кількість разів", - підсумували в "ХАЦ".

Як повідомляв Depo.Харків, Антимонопольний комітет виявив у діях комунального підприємства "Харківводоканал" ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Источник: kh.depo.ua

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