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У Харкові чоловік стежив за суддями: суд відправив шпигуна на 10 років за ґрати

У Харкові чоловік стежив за суддями: суд відправив шпигуна на 10 років за ґрати

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 48-річного харків’янина за ч. 5 ст. 361 КК України.

Прокурори у суді довели, що чоловік встановив камери відеонагляду та мережевого обладнання для здійснення аудіо- та відеозапису в особистих кабінетах суддів одного з районних судів м. Харкова, повідомили в прокуратурі Харківської області.

У подальшому, маючи права адміністратора, чоловік заходив у облікові записи і таким чином отримував доступ до даних з обмеженим доступом, що призвело до витоку інформації в умовах воєнного стану.

30 серпня 2023 року суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займатись діяльністю, пов‘язаною зі встановленням обладнання, яке має можливість доступу до інформативної системи та мереж на строк 3 роки.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку. 

Агентство Телевидения Новости

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