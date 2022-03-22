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У Харкові чоловік закликав до створення ХНР: сепаратиста затримано

У Харкові чоловік закликав до створення ХНР: сепаратиста затримано

Як повідомляє прокуратура Харківської області, 38-річний чоловік, в порушення порядку, встановленого Конституцією України, діяв з метою зміни меж території та державного кордону України. Чоловік розповсюджував у соціальній мережі «Однокласники» заклики до вступу до неофіційного громадського формування із сепаратистською ідеологією – створення «Харківської народної республіки».

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Управління СБ України в Харківській області повідомлено про підозру громадянину України за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України). В порядку ст. 615 КПК України до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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