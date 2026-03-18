У Харкові жінка ображала неповнолітнього брата: на кривдницю склали адмінпротокол

Вчинила домашнє насильство відносно молодшого брата: поліція припинила протиправні дії кривдниці.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Повідомлення про подію надійшло до Харківського РУП № 2 від 40-річної жінки про те, що її 20-річна донька вчиняє домашнє насильство відносно 12-річного сина, а саме висловлює словесні образи та погрожує фізичною розправою.

Поліцейські склали відносно порушниці адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис із заходами заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Правоохоронці попередили порушницю про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису.

Про дану подію було повідомлено службу у справах дітей по Салтівському району Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради.

З родиною були проведені профілактичні бесіди щодо домашнього насильства.

