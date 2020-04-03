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У Харкові контррозвідка СБУ блокувала поставки неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому

У Харкові контррозвідка СБУ блокувала поставки неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому

На Харківщині контррозвідники Служби безпеки України у межах розпочатого кримінального провадження блокували схему постачання неякісних авіазапчастин підприємствам Укроборонпрому.

За версією слідства, двоє харків’ян організували схему скуповування вузлів та агрегатів військових літаків. Обладнання за їх замовленням викрадали з військових частин Міноборони України та з оборонних підприємств. Уживані агрегати зловмисники разом зі своїми спільниками косметично ремонтували у кустарних умовах для подальшого перепродажу.

Організатори здійснювали збут відремонтованих уживаних запчастин під виглядом нових через підконтрольні комерційні фірми підприємствам державного концерну «Укроборонпром», які займаються ремонтом та відновленням військової авіатехніки. Також авіазапчастини незаконно вивозили, приховуючи від митного контролю, до інших країн для обслуговування літаків за кордоном.

Правоохоронці за дозволом суду провели 8 обшуків у приміщеннях, де організатори зберігали та ремонтували авіазапчастини, а також за місцями мешкання організаторів оборудки. Під час слідчих дій вилучено продукцію військового призначення та документацію із доказами протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо повідомлення двом організаторам злочинної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у середині січня цього року співробітники СБУ викрили двох безпосередніх виконавців з цієї злочинної групи, які за вказівкою організаторів намагалися незаконно переправити за кордон комплектуючі до військових літаків.

Документування протиправної діяльності здійснювалося спільно з Департаментом контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

У Харкові контррозвідка СБУ блокувала поставки неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому

У Харкові контррозвідка СБУ блокувала поставки неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому

У Харкові контррозвідка СБУ блокувала поставки неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому

У Харкові контррозвідка СБУ блокувала поставки неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому

У Харкові контррозвідка СБУ блокувала поставки неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому

У Харкові контррозвідка СБУ блокувала поставки неякісних авіазапчастин на підприємства Укроборонпрому

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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