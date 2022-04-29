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У Харкові на блокпосту у водія BMW вилучили гранату й патрони

У Харкові на блокпосту у водія BMW вилучили гранату й патрони

Під час перевірки автомобіля BMW правоохоронці виявили корпус гранати РГД-5  та три упаковки з патронами.

28 квітня під час несення служби на блокпосту працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з поліцейськими відділу поліції № 2 ХРУП № 1 на перехресті проспектів Льва Ландау та Гагаріна зупинили автомобіль під керуванням харків’янина.

В салоні транспортного засобу правоохоронці виявили 90 патронів та гранату.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі досудове розслідування триває.

Всі обставини злочину встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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