У Харкові на цвинтарі знайшли тіло немовляти (ВІДЕО)

На міському кладовищі на вулиці Академіка Павлова виявили тіло новонародженого хлопчика, яке було загорнуте в пакет.

На околиці міського цвинтаря №3 знайшли труп новонародженої дитини. Тіло хлопчика залишили між кількох занедбаних могил.

Анна Шевченко, кореспондентка

На цьому місці 54-річний безхатько шукав металобрухт, однак знайшов дитину. Новонароджений хлопчик був замотаний у фрагмент тканини червоного кольору, загорнутий у чорний полімерний пакет та обмотаний ліпкою стрічкою.

У поліції розповідають, що 21 березня до них звернувся чоловік, який розповів про знахідку. Як виявилося пізніше, на цвинтарі безхатько перебуває постійно. Серед сміття шукає собі їжу та те, що можна продати.

Дмитро Гринчак, заступник начальника відділу кримінальної поліції Московського ВП

Выездом на место происшествия было установлено, что на территории кладбища №3 между могилок в куче мусора находился кулек с телом новорожденного мертвого ребенка. Пол ребенка – мальчик. На данный момент назначены судебно-медицинские экспертизы с целью восстановления возможной причины смерти и проводятся необходимые следственные действия по установлению лиц, причастных к данному происшествию.

В адміністрації цвинтаря пояснюють: діло було вночі, тому ніхто нічого не побачив.

Я не знаю, уже никого не было на месте.

Я не знаю вообще ничего, я вот только пришла. Стою и думаю, где чаю взять.

Когда полиция приезжала, меня на работе не было. У нас рабочий день до 5 часов.

Тіло дитини направили до моргу для встановлення причини смерті.

Дмитро Гринчак, заступник начальника відділу кримінальної поліції Московського ВП

Мы проверяем все версии, поэтому был он мертворожденным либо нет – это установит только эксперт после экспертизы. После чего мы сможем дать дополнительную информацию.

Дмитро Гринчак каже, що справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 “умисне вбивство”.

Источник: objectiv.tv

Автор: Анна Шевченко

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