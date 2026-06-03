Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:17
Просмотров: 76

У Харкові накрили підпільний бізнес на вейпах: вилучили товару на мільйон гривень

У Харкові накрили підпільний бізнес на вейпах: вилучили товару на мільйон гривень

У Харкові правоохоронці викрили групу осіб, які організували продаж контрафактних електронних сигарет та тютюнових виробів. Під час обшуків вилучили майже 6 тисяч одиниць підакцизної продукції вартістю близько мільйона гривень. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що двоє фігурантів налагодили схему придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку. Реалізація продукції здійснювалася через торговельні павільйони у різних районах Харкова.

Поліцейські провели п’ять санкціонованих обшуків у місцях продажу контрафактної продукції.

У результаті слідчих дій вилучено:майже 600 електронних сигарет;близько 2 тисяч пляшок рідин для електронних сигарет;понад 660 пляшок гліцерину;понад 660 пляшок нікотину;близько 200 змінних картриджів;майже 1200 упаковок тютюну для кальяну;чорнові записи щодо обліку товару;грошові кошти;мобільні телефони.

Загальна вартість вилученої продукції становить близько одного мільйона гривень.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Фігурантам повідомлено про підозру.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 