У Харкові патрульні затримали озброєних чоловіків на вкрадених автівках

Патрульні затримали громадян, які, ймовірно, незаконно заволоділи транспортним засобом.

Напередодні до патрульних звернулись представники територіальної оборони та повідомили про підозрілих осіб в авто Ford, які здійснюють буксирування автомобіля Daewoo. Патрульні розшукали та зупинили вказані авто, в яких сиділо троє осіб, повідомляє УПП Харківської області.

Як виявилося, реєстраційних документів на автомобілі чоловіки не мали. Також на замках запалювання авто були видно сліди злому.

Під час поверхневої перевірки салону та багажнику автівок патрульні виявили 5 одиниць вогнепальної зброї, дозвільних документів на яку у громадян не було.

Для встановлення всіх обставин події на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости