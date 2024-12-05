У Харкові п’яний водій пропонував патрульним хабар у сумі 20 тисяч гривень

Учора, близько 18-ї години, під час патрулювання на проспекті Тракторобудівників патрульні виявили авто Audi, яке здійснило наїзд на дорожній знак.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Спілкуючись з інспекторами кермувальник повідомив, що після ДТП вжив алкоголь до проведення відповідного огляду на стан сп’яніння.

Аби уникнути адміністративної відповідальності водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у сумі 20 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) та адміністративну постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости