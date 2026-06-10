У Харкові п’яний водій зіткнувся зі світлофором

У вівторок вдень, на проспекті Льва Ландау, патрульні зафіксували дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Інспектори встановили, що водій автомобіля Dacia не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснив наїзд на світлофорний об’єкт.

Під час спілкування з кермувальником патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння чоловік погодився. Як результат — 1.79 проміле, що в 8 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи:

за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило ДТП),

за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння).

Агентство Телевидения Новости